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суббота, 23 января 2021 14:50

Появились подробности попытки задержания бывшего первого заместителя главы СБУ

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Появились подробности попытки задержания бывшего первого заместителя главы СБУ
Бывшего первого заместителя главы СБУ обвиняют в заказе убийстве коллеги. Фото: Цензор.Нет

В деле о попытке задержания бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного по подозрению в подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова появились новые подробности.

Операция по задержанию готовилась уже давно. А в автомобиле Нескоромного было установлено прослушивания. Однако на днях в СБУ узнали, что один из сотрудников Службы предупредил Нескоромного о подготовке против него операции. Поэтому в ведомстве решили брать его сразу, пока он не обнаружил и не уничтожил прослушку. Об этом пишет "Страна" со ссылкой на источники в СБУ.

Также был задержан и сотрудник СБУ Андрей Расюк, который якобы также участвовал в подготовке заказного убийства. У него дома прошел обыск. А сам Нескоромный никуда не убегал и находится на свободе на контакте со своими адвокатами, которые пытаются "отбить" его машину в СБУ.

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"Нескоромный был назначен в свое время первым заместителем по протекции Богдана. Так как Баканов не является профессиональным СБУ-шником, то предполагалось, что управлять службой реально будет Нескоромный. Но Богдан вошел в клинч с Бакановым и, соответственно, отношения Нескоромного с главой СБУ тоже ухудшились. И после отставки Богдана вскоре "подвинули" и Нескоромного. При этом немалую роль в его "минусованни" играл Наумов, который после ухода Нескоромного фактически и является реальным руководителем СБУ. Вся Кадровая политика находится в его руках. Естественно, что отношения у него с Нескоромным очень плохие. И постоянно шли между ними какие-то "терки", так Нескоромный пытался сохранить влияние на определенные процессы. В то же время, с самым Бакановым Нескоромный якобы помирился и недавно у них была встреча ", - говорит источник.

По его данным, в ближайшее время один из сотрудников СБУ может выступить с заявлением о том, что обвинения против Нескоромного сфальсифицированы Наумовым.

22 января в Киеве задержали группировку сотрудников СБУ, причастных к планированию заказного убийства. Это Андрей Расюк и Дмитрий Нескромный. Они планировали убийство начальника внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова. После задержания Нескоромный вроде сбежал прямо в наручниках. В связи с этим был объявлен план-перехват. Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего действующего работника и предупреждения убийства сотрудника спецслужбы. Подробности обещают сообщить позже.

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