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Появились подробности нападения на украинских пограничников

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Появились подробности нападения на украинских пограничников
СБУшников, которые напали на пограничников, содержат под стражей. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Работников СБУ, которые напали на наряд пограничников, держат под стражей.

Сотрудники ГБР и Сумской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере выяснили, что причастными к нападению являются начальник Сумского ГРО полковник Ульянов Е.В. и его заместитель подполковник Маляров В. Н., сообщили на Telegram-канале "Путч".

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По неофициальной информации, они рыбачили в пограничной зоне. Были пьяны. Пограничники сделали замечание, на что правоохранители отреагировали агрессией.

На российско-украинской границе в Сумской области неизвестные людей напали на украинских пограничников. Нападавшие избили двух пограничников и забрали табельное оружие. Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Впоследствии похищенное оружие удалось вернуть.

Сейчас продолжается поиск причастных к нападению. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 262 (похищение огнестрельного оружия) и 345 (угроза или насилие в отношении правоохранителя) Уголовного кодекса.

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