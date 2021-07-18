На границе с РФ неизвестные отобрали оружие в украинских пограничников

Сейчас продолжается поиск причастных к нападению. Фото: ГПСУ

На российско-украинской границе в Сумской области трое неизвестных людей напали на украинских пограничников.

Нападавшие избили двух пограничников и забрали табельное оружие. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Впоследствии похищенное оружие удалось вернуть, но как именно - не указывается.

На место происшествия выехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разоблачили шпиона РФ, собиравшего данные о военных и чиновниках

Сейчас продолжается поиск причастных к нападению. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 262 (похищение огнестрельного оружия) и 345 (угроза или насилие в отношении правоохранителя) Уголовного кодекса.

На Волыни пограничники и СБУ разоблачили агента белорусской спецслужбы. Он пытался наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации. Для этого агент должен вовлечь в преступную деятельность работника Госпогранслужбы Украины.