Появилась новая схема с выманивания денег в Telegram

В Украине злоумышленники и мошенники придумали новую схему в мессенджере Telegram. Пользователям присылают сообщение с просьбой материальной помощи из вашего аккаунта, рассказали в Министерстве внутренних дел.

Мошенники используют мессенджер Telegram и со страницы жертвы пишут друзьям. Единственный нюанс - реальное фото человека совпадает, однако, номер скрыто. В сообщениях злоумышленники просят дать в долг деньги. Поэтому правоохранители советуют установить в мессенджерах двойную аутентификацию.

Не менее важно, если поступило подобное сообщение, лично позвонить человеку и убедиться, что именно он просит помощи.

Кроме того, в любом случае на незнакомых сайтах нельзя предоставлять личные данные, в том числе: паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль. Подобные вещи можно указывать только на официальных сайтах.

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В случае, если вы стали жертвой мошенников, силовики рекомендуют, обратиться в полицию, но нужно собрать все доказательства факта мошенничества. В то же время если есть подозрение, что страницу "взломали", необходимо прекратить все сессии этого мессенджера на всех устройствах.

Жители Нежина Черниговской области приняли 400 тыс. грн онлайн-кредитов на других граждан. В целом они причастны к оформлению почти 500 мошеннических кредитов.