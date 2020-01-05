Появилась новая информация о танкере, который попал в аварию возле Одессы

Танкер был связан с контрабандой. Фото: "Думская"

Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование аварии танкера Delfi.

Судно оказалось в аварийной ситуации еще в ночь со 2 на 3 ноября 2019 года. Его сорвало с якоря и унесло в территориальные воды Украины. Тогда капитан сообщил береговой власти, что не может запустить главный двигатель из-за недостатка дизтоплива и масла. Ни одна из государственных служб не пришла на помощь морякам, сообщает "Думская".

Потом стало понятно, что танкер не имеет судовых сертификатов и документов на флаг. Он шел под флагом Молдовы, но из молдавского реестра Delfi исключили 27 сентября 2018. СБУ проинформировала пограничников о том, что судно может быть причастно к контрабанде горюче-смазочных материалов. Пограничники ничего не сделали, хотя по закону обязаны были задержать танкер и отбуксировать его в ближайший порт.

Капитан морского порта "Южный" потратил время для оказания немедленной помощи аварийному танкеру. Судовладелец пообещал как можно скорее прислать из Очакова буксир.

Администрация морпортов Украины с 13 по 20 ноября не могла определить безопасное место стоянки для Delfi и назначить буксир, который доставил бы аварийное судно к нему.

"Это привело к тому, что меры по спасению танкера начались в темное время суток, с наступлением сложных погодных условий", - говорится в заключении госслужбы.

Капитан танкера нарушил ряд требований международных нормативных документов. На танкере должно быть минимум 5 членов экипажа, а было 3. Он не отрабатывал с командой действия в аварийной ситуации, допустил рискованную стоянку на одном якоре без топлива, воды, продовольствия, радиостанции, с неработающим радаром. Он сознательно отказался от буксировки в порт "Южный".

Капитан и экипаж буксира, направленного судовладельцем из Очакова, не использовали длинный стальной буксирный трос и попытались тянуть танкер на 40-метровом канате. Он не выдержал шторма и оборвался.

В акте Морской службы владельцем танкера указана британская компания Mister Drace PC. Ранее чиновники называли владельцами другие юридические лица. Сначала в официальных сообщениях фигурировала фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом Frio Fondo LP из Бирмингема.

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Танкер уже фигурировал в уголовных делах. В течение 2012-2014 годов близкая к семье экс-президента Виктора Януковича бизнес-группа Сергея Курченко организовала схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз. В схеме были задействованы должностные лица ряда частных предприятий, должностные лица государственных органов и десятки судов. Среди них был и танкер Delfi.

Источник "Думской" в правоохранительных органах отмечает, что танкер принимал участие в контрабандных перевозках до 2018 года. Он получил повреждения. Судно отбуксировали в нейтральные воды в порту Южный, где оно работало плавучим складом для нефтепродуктов.

В Одессе авария танкера "Делфи" привела к значительному загрязнению побережья Черного моря. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера "Делфи" превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.