Появилась информация о возможном сообщнике луцкого террориста

У мужчины нашли гранаты. Фото: Национальная полиция

44-летнему сообщнику луцкого террориста Максима Кривоша в Орджоникидзевском районном суде Харькова выбирают меру пресечения.

Следователь Дмитрий Дорошенко сообщил, что луцкий террорист во время захвата заложников имел РГД-5. Гранату такой же модели нашли у харьковчанина, передает "Суспільне".

"В течение июля 2020 гражданин неоднократно через "Новую почту" пересылал различные посылки в города Украины - Николаев, города Черниговской области, города Смела Черкасской области, в Тернопольскую, Одесскую области и Одессу, Севастополь и Запорожскую область", - зачитал следователь.

17 июля 2020 подозреваемый через отделения "Новой почты" в Харькове отправил посылку Максиму Кривошу в Луцк.

Прокуратура просит взять человека под стражу без залога.

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Адвокат подозреваемого отрицает причастность мужчины. Утверждает, что в посылке было не оружие, а коллекционные монеты. Его подозреваемый признает вину только в хранении оружия.

Задержанный называет себя коллекционером. Говорит, что обменивался с Кривошем монетами. Общался с ним на форуме коллекционеров.

В среду в Харькове работники прокуратуры Харьковской области провели обыски и вручили подозрение в преступлении задержанному 43-летнему Дмитрию Михайленко - ориентировочно, сообщнику Максима Кривоша, который захватил заложников в автобусе в Луцке.