Появилась информация о состоянии ветерана, который угрожал взорвать мост Метро

Белько не помнит, что происходило. Фото: "Гордон"

24 октября в Киеве рассмотрят апелляцию на арест бывшего военного Алексея Белько. 18 сентября он заехал на авто на мост Метро и заявил о его заминировании.

Адвокат Алексея Маси Найем посетил своего подзащитного в изоляторе временного содержания в Киеве, передает "Сегодня".

"Алексей в целом чувствует себя нормально. Много думают о том, что произошло, и понимает, что многие вещи, которые происходили в тот день, он не помнит. У него был большой стресс и он пытается об этом забыть. Переживает о том, чтобы у него была возможность лечиться. Алексей понимает, что по-другому себя ведет. Понимает, что есть какие-то последствия войны, и осознает, что у него нервные срывы происходили именно на этом фоне", - рассказал Найем.

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Материалы уголовного производства передали из полиции в Службу безопасности Украины. Уголовное производство открыли по статьям "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" и "Хулиганство". Алексею Белько грозит до 7 лет тюрьмы.

Адвокат говорит, что бесплатно оказывает помощь Белько. Об этом его попросила глава Министерства по вопросам ветеранов Оксана Коляда и другие лица.

19 сентября уроженец Крыма Алексей Белько заявил, что заминировал мост Метро. Это на несколько часов заблокировало движение. Во время переговоров с правоохранителями он требовал встречи со своей девушкой.