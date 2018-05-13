Появилась информация о ребенке, который погиб в Беларуси

Всего в Беларусь отправились два или три автобуса с детьми. Фото: УНИАН

В Беларуси в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего украинскую юношескую команду по футболу, погиб 13-летний мальчик из города Сумы.

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрий Лантушенко.

Маму мальчика уже проинформировали, она выезжает в Беларусь. В соседнюю страну также выезжает председатель федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович, чтобы разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь.

Официально никакие поездки детских футбольных команд на соревнования за пределы области не организовывались. Власти пока устанавливают подробности организации соревнований. Директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова сообщила, что в Беларусь детей отправила одна из общественных организаций, и что она занимается организацией подобных соревнований уже пять лет.

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"Предварительно, дети из Сумской области были в неофициальной поездке якобы для обмена опытом. Ни одну сумскую команду официально на соревнования за границу не отправляли. Всего было два или три автобуса с детьми", – отметил чиновник.

В составе футбольной команды есть дети из разных населенных пунктов Сумщины.

Напомним, 13 мая украинская юношеская команда по футболу попала в ДТП в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. Один ребенок погиб и шестеро получили тяжелые травмы.