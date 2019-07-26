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пятница, 26 июля 2019 18:10

Повылетали окна, треснула стена: в жилом доме взорвался газ

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Повылетали окна, треснула стена: в жилом доме взорвался газ
Мужчина после взрыва находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото: np.pl.ua

В селе Сагаревка Буринского района Сумской области в частном доме взорвался газ. Пострадал мужчина и 3 дочерей.

Накануне он установил в кухне газовый баллон. Девушки услышали необычный запах и сообщили отцу. Тот проветрил помещения, а затем зажег конфорку. Тут же раздался взрыв. В доме повылетали окна, треснула стена, пишет ТСН.

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Мужчина получил 80% ожогов тела, он в тяжелом состоянии. Девушки пострадали меньше, потому что при взрыве были на улице.

В Киеве на перекрестке улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской недалеко от Национального цирка прогремел мощный взрыв. Вероятно в одной из квартир жилого дома произошел взрыв газа.

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