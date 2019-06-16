В центре Киева прогремел мощный взрыв

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
25 Просмотров: 4167
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 261
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 459
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1584
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3195
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3231
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24705
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7686
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 801
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2655
Фото
Все фото
4
13
4
3
15
Поймали банду, которая поставляла оружие криминалитету
Поймали банду, которая поставляла оружие криминалитету
Исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко: где в последний раз видели девочку
Исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко: где в последний раз видели девочку
На поиски пропавшей 11-летней девушки подняли авиацию
На поиски пропавшей 11-летней девушки подняли авиацию
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
Вторые сутки ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась из кружка
Вторые сутки ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась из кружка
Видео
Все видео
Разыскали мать маленького найденыша
Разыскали мать маленького найденыша
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Судят женщину за убийство троих собственных детей
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1674
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3006
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5265
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 июня 2019
Просмотров: 477
Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
воскресенье, 16 июня 2019 00:42

В центре Киева прогремел мощный взрыв

  Комментировать

В Киеве на перекрестке улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской недалеко от Национального цирка прогремел мощный взрыв.

Вероятно в одной из квартир жилого дома произошел взрыв газа, сообщает Громадське.

По другой версии, взорвались 4 гаража.

Взрыв был слышен за несколько километров, в соседних домах выбило окна.

На месте находятся пожарные машины и машины "скорой помощи".

Автор: dtp.kiev.ua
 

Информации о жертвах или пострадавших нет.

Очевидцы в социальных сетях сообщают об очень мощном взрыве. Кроме того, издалека можно увидеть столб дыма.

Под Киевом в селе Чайки произошел пожар на автомобильной заправке. К месту прибыли 3 пожарные автомобиля. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части. На заправке хранился бензин, газ и дизельное топливо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В центре Киева прогремел мощный взрыв». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 14 Просмотров: 28926
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 2 Просмотров: 28081
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 24435
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
9
 Просмотров: 23914
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 22896
Происшествия
Во дворе жилого дома взорвалась граната
Во дворе жилого дома взорвалась граната Просмотров: 27
Женщина выпала из окна многоэтажки
Женщина выпала из окна многоэтажки Просмотров: 954
Во двор частного дома бросили гранату
Во двор частного дома бросили гранату Просмотров: 459
33-летний мужчина совершил самоубийство в больничной палате
33-летний мужчина совершил самоубийство в больничной палате Просмотров: 1872
Самолет разбился на глазах зрителей авиашоу
Самолет разбился на глазах зрителей авиашоу Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
28
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
25
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
14
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом
10
РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
3
Филарета предупредили, что могут отлучить от церкви
Голосов: 517
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua