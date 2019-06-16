В центре Киева прогремел мощный взрыв

В Киеве на перекрестке улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской недалеко от Национального цирка прогремел мощный взрыв.

Вероятно в одной из квартир жилого дома произошел взрыв газа, сообщает Громадське.

По другой версии, взорвались 4 гаража.

Взрыв был слышен за несколько километров, в соседних домах выбило окна.

На месте находятся пожарные машины и машины "скорой помощи".

Автор: dtp.kiev.ua

Информации о жертвах или пострадавших нет.

Очевидцы в социальных сетях сообщают об очень мощном взрыве. Кроме того, издалека можно увидеть столб дыма.

Под Киевом в селе Чайки произошел пожар на автомобильной заправке. К месту прибыли 3 пожарные автомобиля. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части. На заправке хранился бензин, газ и дизельное топливо.