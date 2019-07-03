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среда, 03 июля 2019 10:41

Поваленные деревья, сорванные крыши и уничтоженный урожай: по Украине прокатился мощный ураган
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Накануне по Украине прокатился мощный ураган, который нанес масштабные разрушения.

К Днипру непогода добралась вечером. Поваленное дерево разбило остановку, где люди пережидали непогоду. Два человека получили травмы, их забрала "скорая". Десятки поваленных деревьев заблокировали движение по городу, сообщает ТСН.

Автор: Информатор
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На Днепропетровщине ураган валил деревья и конструкции зданий. Спасатели ликвидируют последствия непогоды

В Кривом Роге упало 152 дерева, которые порвали провода и разбили крыши, по информации спасателей. Одно из деревьев обрушилось на автомобиль, внутри которого было 2 человека. Их спасли. Жители сообщают, что в некоторых районах города выпал град размером с абрикос.

Автор: dp.dsns.gov.ua
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Огромный град натворил беды в Ровенской области. Льдом усеяли 200 дворов в селе Антоновка. Вес ледяной сосульки доходил до 35 г, они пробивали крыши и окна в домах и уничтожили овощи. В Дубровицком районе мощным ветром снесло крышу школы. Убытки от непогоды еще подсчитывают, предварительно, речь идет о сотнях тысяч гривен.

Автор: rv.dsns.gov.ua
  На Ровенщине ущерб от непогоды еще подсчитывают, предварительно, речь идет о сотнях тысяч гривен
На Ровенщине ущерб от непогоды еще подсчитывают, предварительно, речь идет о сотнях тысяч гривен

В Винницкой области к граду добавился ураган, он валил деревья, оборвал провода, без электричества в настоящее время более 80 населенных пунктов.

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В Немировском районе жители рассказывают, что льда лежало по щиколотку. Град был размером с ладонь. Ливень с грозой за считанные минуты не только повредил имущество, но и уничтожил будущий урожай. Овощи просто смыло, а посевы пшеницы прибило к земле.

Автор: vn.dsns.gov.ua
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Ураган со шквальным ветром в Николаевской области длился всего 20 мин. Деревья вырывало с корнем, сносило крыши и линии электропередач. Упала вышка мобильной связи. Центр Первомайска завалили стволы деревьев.

Сегодня грозовые дожди и ураганы синоптики прогнозируют преимущественно в южных областях.

В поселке Старый Салтов Харьковской области дерево убило местную жительницу. Трагедия произошла на территории турбазы. Сильный ветер повалил большое дерево.

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