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среда, 18 августа 2021 10:13

Поваленные деревья и затопленные улицы: в Украине зверствует непогода
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Местами в Хмельницком шел град
Фото: Виктор Паламар

Из-за непогоды в Украине без электроэнергии остались 138 населенных пунктов в семи областях.

В Хмельницком начались проблемы с электричеством и транспортом из-за мощного ливня. Кроме этого, затопило улицы и повалило деревья, пишет местное издание "Є".

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"В некоторых местах ливень был с градом и шквальным ветром. Сильно затопило часть улицы Панаса Мирного на Озерной. Около 18:00 прекратили работу светофоры на перекрестке улиц Подольской и Соборной. Традиционно затопило улицу Вайсера", - пишет "Подолье News".

17-18 августа в Хмельницком подтопило пять подвалов жилых домов, повалены 16 деревьев из-за непогоды, сообщает ДСНС Украины.

"Подразделения ДСНС откачали более двух тысяч кубометров воды, поваленные деревья распылили и убрали".

В Житомирской области 70 городов и сел без света, в Киевской - 30, Черниговской - девять.

В Днепропетровской области без света два населенных пункта. Похожая ситуация и в Черновицкой области - там также обесточены два города.

Кировоградская область пострадала меньше всего - без света только один населенный пункт.

Сильные дожди с градом и шквальным ветром накрыли Украину 6-8 августа. Больше всего от непогоды пострадали Харьковская, Одесская, Хмельницкая, Запорожская области.

Утром 7 августа обильный град выпал в Харькове. Побил цветы на клумбах. В поселке Кирилловка в Запорожской области ливень затопил базы отдыха и частные дома.

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Дата
18
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