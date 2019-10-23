"Потеряли живую легенду". Появились подробности о погибших от взрыва гранаты

Одним из погибших при взрыве в Киеве 22 октября стал участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

Он был командиром группы "Купол". У него остались жена и трое детей, пишет OBOZREVATEL.

Другой погибший мужчина был охранником офисного помещения.

Между мужчинами мог произойти конфликт. Дегтярев достал гранату, и она сдетонировала у него в правой руке.

На своей странице в Facebook Сергей Тищенко подтвердил, что в результате взрыва погиб военный. "Сенсей" подразделение "Купол" – ушел в небо. Страна потеряла живую легенду", – написал он.

Автор: Соцсети Виктор Дегтярев получил под Иловайском серьезное ранение руки.

Дегтярев родился 24 сентября 1966 года в Якутске (Россия) в семье военных, сам служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР (в/ч 13140, г. Севастополь).

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В 1998 году возглавил Херсонскую областную федерацию УШУ/ГУНФУ.

В 2002 году переехал с семьей в Киев. С 2003 года был тренером по восточным единоборствам при Федерации УШУ/ГУНФУ Украины.

Был активным участником Революции Достоинства. С начала боевых действий на востоке Украины – майор Национальной Гвардии.

В составе добровольческого батальона "Донбасс" Дегтярев создал и возглавил отдельную группу специального назначения "Купол", с которой с июня 2014 года принимал участие в АТО на востоке Украины.

Под Иловайском получил серьезное ранение руки, стал инвалидом 2-й группы.

Ранее в Дарницком районе Киева в результате взрыва пострадал 42-летний мужчина. Как стало известно, пострадавший разбирал неизвестный предмет, который нашел в парке Партизанской славы.