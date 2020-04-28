Потеряла очки и сбилась с пути: подробности гибели 6-летней девочки

Фото: hk.npu.gov.ua

6-летнюю Милену Шевелеву, которая исчезла в Сосновке Золочевского райне на Харьковщине, искали более полутысячи человек.

Живой разыскать девочку не удалось. Ее тело обнаружили на следующий день. Умерла от переохлаждения, по предварительным выводам экспертов. Об этом рассказал начальник областной полиции Валерий Сокуренко.

"Наиболее вероятная причина смерти девочки по выводам экспертов - переохлаждение. На теле отсутствуют какие-либо признаки насилия. Назначено все необходимые экспертизы для окончательного установления обстоятельств, послуживших причиной гибели ребенка. По предварительным данным, около двух часов ночи она уже была мертва. При жизни девочка носила очки, но она их потеряла и вероятно сбилась с пути, когда захотела вернуться домой. Все ее вещи на месте, одежда не повреждена. Если б она была немного старше по возрасту, может пошла бы на огоньки села и спряталась от холода в заброшенном доме. Мы сделали все возможное, чтобы разыскать маленькую Милену живой и здоровой", - говорит Сокуренко.

Девочка исчезла, когда пошла на прогулку со своим двоюродным братом. Мальчик ехал на велосипеде. А девочка, вероятно, отстала от него и пошла в противоположном направлении. Поэтому домой вернулся только мальчик. Родственники сразу бросились на поиски, но справиться самостоятельно не смогли и обратились за помощью в полицию.

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"После получения сообщения по тревоге немедленно был поднят личный состав Золочевского отделения полиции, соседних территориальных. Поиски ребенка проводились совместно с волонтерами, которые сразу откликнулись на просьбу полиции. Помощь оказывали местные охотники, которые применили тепловизоры. Утром следующего дня к поисковой операции подключились военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, пограничники, курсанты, кинологи, представители местной власти, общественность. Также привлекли водолазов, которые обследовали дно водоемов. В связи с сильным ветром мы не могли использовать дроны, поэтому обратились к авиаторам. В общем девочку разыскивали более полутысячи человек", - добавил Сокуренко.

Местность отрабатывалась с чрезвычайной тщательностью. Поисковики проверили жилые и заброшенные дома, подвалы и чердаки, колодцы, пруды, лес, все ближайшие окрестности. Радиус поисков постоянно увеличивался. Отдельные группы правоохранителей обследовали соседние села.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Девочка с родителями приехала в гости к бабушке из Харькова. 26 апреля около 18.00 с двоюродным братом-сверстником вышла со двора погулять. Мертвой девочку нашли через сутки. .