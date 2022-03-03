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четверг, 03 марта 2022 09:57

Спецтема: Война России против Украины

Потери колоссальные: посчитали уничтоженную технику РФ и убитых

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Потери колоссальные: посчитали уничтоженную технику РФ и убитых
За неделю войны в Украине армия РФ потеряла около 9 тыс. личного состава. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За неделю войны в Украине армия РФ потеряла около 9 тыс. личного состава.

Колоссальные потери и в технике, сообщают в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

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личного состава – около 9000 человек,
танков ‒ 217 ед,
ББМ – 900 ед,
артиллерийских систем – 90,
РСЗО - 42,
средства ПВО – 11,
самолетов – 30 ед (информация уточняется),
вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
автомобильной техники - 374,
легких скоростных катеров - 2 ед,
цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

В Генштабе подчеркивают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Военная часть из российского Саратова потеряла погибшими в Украине 80% личного состава. По состоянию на утро 2 марта убито 5840 военнослужащих врага.

Военная часть города Камышин Волгоградской области РФ потеряла погибшими 70% личного состава.

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