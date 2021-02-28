Поставили на колени и избили: новые подробности конфликта между школьницами (18+)

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
1 Просмотров: 2205
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
1 Просмотров: 594
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
4 Просмотров: 1449
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2007
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1053
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2043
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1098
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1359
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 657
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
6
13
5
5
Женщину, которая исчезла во время метели 2 недели назад, нашли мертвой
Женщину, которая исчезла во время метели 2 недели назад, нашли мертвой
В ресторане произошла стрельба. Задержали полтора десятка человек - СМИ
В ресторане произошла стрельба. Задержали полтора десятка человек - СМИ
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
В столице задержали торговца оружием с целым арсеналом
В столице задержали торговца оружием с целым арсеналом
&quot;Мост Кличко&quot; снова пошел трещинами
"Мост Кличко" снова пошел трещинами
Видео
Все видео
Поставили на колени и избили: новые подробности конфликта между школьницами (18+)
Поставили на колени и избили: новые подробности конфликта между школьницами (18+)
Поставили на колени, повалили и били: школьницы расправились с ровесницей (18+)
Поставили на колени, повалили и били: школьницы расправились с ровесницей (18+)
Пьяный водитель лопатой разбил автомобиль полиции
Пьяный водитель лопатой разбил автомобиль полиции
Поймали пьяного водителя, который не мог говорить и ходить
Поймали пьяного водителя, который не мог говорить и ходить
В офис к соорганизаторам митинга в поддержку Стерненка пытаеться ворваться полиция
В офис к соорганизаторам митинга в поддержку Стерненка пытаеться ворваться полиция
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 216
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1233
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 549
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3375
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 711
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 81
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
воскресенье, 28 февраля 2021 17:46

Поставили на колени и избили: новые подробности конфликта между школьницами (18+)

  Комментировать
Поставили на колени и избили: новые подробности конфликта между школьницами (18+)
В одной из школ Кривого Рога три школьницы поставили на колени 8-классницу. А потом избили. Видео издевательств появилось в сети. Фото: скриншот с видео

Избиение школьницы в Кривом Роге на Днепропетровщине расследуют полицейские.

Конфликт произошел между ученицами 10 класса. В результате 15-летняя девушка получила легкие телесные повреждения. Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.

"Происшествие случилось в пятницу, 26 февраля на территории Металлургического района. Конфликт между девушками произошел из-за парня. Лица участников конфликта установлены инспекторами ювенальной превенции Криворожского районного управления полиции. Проводятся необходимые следственные действия", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девушки жестоко поиздевались над подругой (18+)

Во время драки, которую снимали на видео, были потерпевшая, 3 обидчицы, за кадром - подруга потерпевшей и какой-то парень. Пострадавшую зовут Снежана, ей 14 лет и она учится в 8 классе. Другие участники конфликта старше, сообщает one.kr.ua.

У пострадавшей подозревают сотрясение мозга. Она находится в неврологическом отделении больницы №8, по словам ее матери. Она также рассказала, что в тот день дочь пришла домой в слезах. Матери пришлось по слову "вытягивать", чтобы понять, что с ней произошло. Девочка сказала, что ее избили, у нее заболела голова. Вместе они поехали в полицию написать заявление на обидчиц. На следующее утро состояние Снежаны не улучшилось, к головной боли добавилась тошнота - тогда мать увезла дочь в больницу.

Женщина также рассказала, что с ней связалась мать одной из обидчиц. Она предлагала приехать навестить пострадавшую школьницу, привезти ей апельсины. И, якобы, просила не раздувать конфликт.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Инцидент произошел в школе №15 в Харькове. Школьницы расправились со знакомой. Все снимали на видео. На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит обиды. А когда пытается ответить, ее валят на землю и бьют. Расправу снимают на видео другие подростки. Сначала смеются. Затем из-за кадра слышно голос девушки, которая просит обидчиц остановиться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поставили на колени и избили: новые подробности конфликта между школьницами (18+)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Застрелили шведского премьера

В Польше издали обращение к украинцам

Состоялась первая военная операция НАТО

Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 21987
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
5
 Просмотров: 8946
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая Просмотров: 6931
&quot;Северный поток-2&quot;: в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства
"Северный поток-2": в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства 1 Просмотров: 5184
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
 Просмотров: 3483
Происшествия
Женщину, которая исчезла во время метели 2 недели назад, нашли мертвой
Женщину, которая исчезла во время метели 2 недели назад, нашли мертвой
4
 Просмотров: 108
В ресторане произошла стрельба. Задержали полтора десятка человек - СМИ
В ресторане произошла стрельба. Задержали полтора десятка человек - СМИ
6
 Просмотров: 2547
Поставили на колени, повалили и били: школьницы расправились с ровесницей (18+)
Поставили на колени, повалили и били: школьницы расправились с ровесницей (18+)
 Просмотров: 2916
На трассе Audi вылетела на встречку и столкнулась с Toyota. Есть погибшие
На трассе Audi вылетела на встречку и столкнулась с Toyota. Есть погибшие Просмотров: 567
Умер второй пострадавший в результате пожара в городской больнице
Умер второй пострадавший в результате пожара в городской больнице Просмотров: 171
Больше всего комментируют
6
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
4
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
В Польше издали обращение к украинцам
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 839
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть