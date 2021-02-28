Поставили на колени и избили: новые подробности конфликта между школьницами (18+)

В одной из школ Кривого Рога три школьницы поставили на колени 8-классницу. А потом избили. Видео издевательств появилось в сети. Фото: скриншот с видео

Избиение школьницы в Кривом Роге на Днепропетровщине расследуют полицейские.

Конфликт произошел между ученицами 10 класса. В результате 15-летняя девушка получила легкие телесные повреждения. Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.

"Происшествие случилось в пятницу, 26 февраля на территории Металлургического района. Конфликт между девушками произошел из-за парня. Лица участников конфликта установлены инспекторами ювенальной превенции Криворожского районного управления полиции. Проводятся необходимые следственные действия", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

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Во время драки, которую снимали на видео, были потерпевшая, 3 обидчицы, за кадром - подруга потерпевшей и какой-то парень. Пострадавшую зовут Снежана, ей 14 лет и она учится в 8 классе. Другие участники конфликта старше, сообщает one.kr.ua.

У пострадавшей подозревают сотрясение мозга. Она находится в неврологическом отделении больницы №8, по словам ее матери. Она также рассказала, что в тот день дочь пришла домой в слезах. Матери пришлось по слову "вытягивать", чтобы понять, что с ней произошло. Девочка сказала, что ее избили, у нее заболела голова. Вместе они поехали в полицию написать заявление на обидчиц. На следующее утро состояние Снежаны не улучшилось, к головной боли добавилась тошнота - тогда мать увезла дочь в больницу.

Женщина также рассказала, что с ней связалась мать одной из обидчиц. Она предлагала приехать навестить пострадавшую школьницу, привезти ей апельсины. И, якобы, просила не раздувать конфликт.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Инцидент произошел в школе №15 в Харькове. Школьницы расправились со знакомой. Все снимали на видео. На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит обиды. А когда пытается ответить, ее валят на землю и бьют. Расправу снимают на видео другие подростки. Сначала смеются. Затем из-за кадра слышно голос девушки, которая просит обидчиц остановиться.