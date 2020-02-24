Последствия непогоды: дерево упало на ребенка

Фото: dsns.gov.ua

В Херсоне сегодня, 24 февраля, в результате непогоды травмы получил 13-летний ребенок.

На парня упало дерево. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Также отмечается, что было частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях: Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой.

В Одессе 24 февраля из-за непогоды погибла 69-летняя женщина. На нее упало дерево. Несчастный случай произошел на пересечении улицы Нежинской и переулка Маланова. Еще одной жертвой непогоды стала 53-летняя жительница Кропивницкого. На нее упало дерево на углу ул. Черновола и Преображенской.