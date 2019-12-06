Последний путь устелили цветами: простились с первой жертвой одесской трагедии

Фото: bessarabiainform.com

6 декабря в селе Новониколаевка, которая относится к Вилковской ОТГ, попрощались с погибшей во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 16-летней Ксенией Бабенко.

Провести девушку в последний путь пришли жители не только ее родного села, но и соседних, сообщает "Бессарабия INFORM".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия в Одессе: сообщили причину смерти преподавательницы, которая выводила из горящего колледжа студентов

Траурная церемония прошла во дворе школы, которую она закончила в прошлом году. Там ее помнят как отличницу, добрую, смешливую и бойкую девочку. Известно, что мать девочки работает в этой школе учителем.

Последний путь девушке высыпали цветами. Прощаясь с Ксенией, никто не мог сдержать слез. Люди стали на колени, когда траурная процессия трогалась из школы.

В колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25 пожар вспыхнул 4 декабря около 10 утра. Погибла студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Она выпрыгнула из окна и умерла через 15 минут после госпитализации. Пострадали - 32 человека. Пропавшими без вести считались 14, тела трех под звали на пепелище спасатели нашли.