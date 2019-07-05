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пятница, 05 июля 2019 18:57

Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених

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Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
28-летний Виталий Чайковский из Запорожья, который поджег свою невесту 22-летнюю Анастасию Ковалеву, был ярым ревнивцем. Поэтому женщина практически перестала видеться с подругами.Фото - instagram.com/nastya_ukrain_zp

5 июля 22-летней Анастасии Ковалевой из Запорожья, которую поджег жених, провели первую операцию.

Врачи зачищали отмершие ткани и закрывали раны свиной кожей. Ее стоимость составила 40 тыс. грн, сообщил запорожский блогер Андрей Лукин.

Шансы на спасение женщины есть - в американском Бостоне. Там спасают самых тяжелых пациентов с ожогами. В частности, успешное лечение прошли 27 украинцев, которым в нашей стране не давали шансов. Об этом сообщила мать потерпевшей, Кристина Ковалева.

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"Сегодня мне сказали, что мою девочку там могут спасти. Лечение абсолютно бесплатное. Однако перелет на специализированном медицинском самолете будет стоить 70 тысяч долларов. У нас таких денег нет. Едва сводим концы здесь. Потому что ежедневно требуется огромное количество препаратов", - рассказала Кристина Владимировна.

И обратилась ко всем неравнодушным, кто имеет возможность, помочь спасти ее дочь.

Помочь выздороветь Анастасии Ковалевой можно, перечислив деньги на карточку №5167 9855 0026 6457 (на имя Кристины Ковалевой).

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Публикация от Андрей Лукин "ПРАНА" (@prana.108)

28-летнего Виталия Чайковского, который поджег Анастасию, арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение принял Хортицкий районный суд накануне. В ходе заседания он плакал, просил прощения. Свою вину отрицал, мол это был несчастный случай.

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