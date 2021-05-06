После укуса гадюки 6-летняя девочка оказалась в реанимации

Ребенку вовремя ввели специальную инъекцию и провели детоксикацию после змеиного яда Фото: zp.gov.ua

В Энергодаре Запорожской области в реанимацию после укуса гадюки попала 6-летняя девочка.

Инцидент произошел, когда детский дом семейного типа выехал на природу. Взрослые решили развлечь детей, и пока разворачивали палатки, те заметили змею, которая висела на дереве, пишет tsn.ua. Дети стали спорить, кто из них самый храбрый и сможет коснуться змеи.

Первой змею задела 6-летняя София. Только она протянула руку - получила укус за палец. Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Там ребенку вовремя ввели специальную инъекцию и провели детоксикацию после змеиного яда.

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"Отек в динамике у нее уменьшился, нет такого уже напряжения мышечного слоя. Нам не пришлось делать большие хирургические вмешательства", - рассказал заведующий хирургическим отделением Запорожской областной детской клинической больницы Владимир Лебединский.

Из реанимации девочку уже перевели в общее отделение, ей намного лучше.

В реанимацию после укуса гадюки попала 70-летняя женщина из села Усово Овручского района Житомирской области. Собирала грибы в лесу.