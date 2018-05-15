После столкновения автомобили загорелись: на трассе произошло смертельное ДТП

Фото: zdolbunivcity.net

Сегодня, 15 мая, около 7:00 на трассе Ровно-Староконстантинов-Городище произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и грузовика с песком. После лобового столкновения оба автомобиля загорелись. Один из водителей погиб, сообщает zdolbunivcity.net.

Автопроисшествие произошло на границе Ровенского и Здолбуновского районов. Оба автомобиля сильно пострадали.

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Водитель микроавтобуса погиб на месте. На месте работают спасатели, чтобы демонтировать тело из машины. Водителя грузовика доставили в больницу с травмами средней тяжести. Как сообщают свидетели, одна из вероятных причин столкновения - водитель грузовика уснул.

В Закарпатской области в районе села Чинадиево столкнулись Mercedes и два мотоцикла. Трое пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в Мукачевской ЦРБ.