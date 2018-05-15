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вторник, 15 мая 2018 09:28

После столкновения автомобили загорелись: на трассе произошло смертельное ДТП
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На трассе Ровно-Староконстантинов-Городище произошло смертельная авария с участием микроавтобуса и грузовика с песком
Фото: zdolbunivcity.net
На трассе Ровно-Староконстантинов-Городище произошло смертельная авария с участием микроавтобуса и грузовика с песком
На трассе Ровно-Староконстантинов-Городище произошло смертельная авария с участием микроавтобуса и грузовика с песком
На трассе Ровно-Староконстантинов-Городище произошло смертельная авария с участием микроавтобуса и грузовика с песком

Сегодня, 15 мая, около 7:00 на трассе Ровно-Староконстантинов-Городище произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и грузовика с песком. После лобового столкновения оба автомобиля загорелись. Один из водителей погиб, сообщает zdolbunivcity.net.

Автопроисшествие произошло на границе Ровенского и Здолбуновского районов. Оба автомобиля сильно пострадали.

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Водитель микроавтобуса погиб на месте. На месте работают спасатели, чтобы демонтировать тело из машины. Водителя грузовика доставили в больницу с травмами средней тяжести. Как сообщают свидетели, одна из вероятных причин столкновения - водитель грузовика уснул.

В Закарпатской области в районе села Чинадиево столкнулись Mercedes и два мотоцикла. Трое пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в Мукачевской ЦРБ.

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Дата
15
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