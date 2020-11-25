После рассмотрения дела о мошенничестве на масках в бюджет поступило 8 млн грн

При продаже масок за границу выявили уклонение от уплаты налогов. Фото: gp.gov.ua

8 млн грн взыскали правоохранители в государственный бюджет при расследовании дела о продаже медицинских масок в Испанию.

В марте махинаторы продали гражданину КНР более 300 тыс. медицинских масок по заниженной цене. Рыночная цена партии была почти 61 млн грн, сообщили в Офисе генпрокурора.

В налоговой декларации предприниматель не указал сумму прибыли. Но во время досудебного расследования уплатил в государственный бюджет более 3 млн грн единого налога. Производитель этих масок выплатил более 5 млн грн налога на прибыль.

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После уплаты налогов в суд направили ходатайство об освобождении предпринимателя от уголовной ответственности.

Киберполиции в Киеве разоблачила злоумышленников, которые под предлогом продажи масок обманули граждан на 2 млн грн. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции. Киберполиция установила, что к преступной деятельности причастны четыре человека.