После авианалета россиян в Житомирской области горят нефтебазы

В Житомире произошел взрыв на нефтебазе. Фото: Житомир Онлайн

В результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов.

В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС в Житомирской области.

К тушению привлечены 20 человек и 4 ед. техники ГСЧС.

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Момент удару

В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров (емкость уточняется). Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 24 человека и 5 ед. техники ГСЧС.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.