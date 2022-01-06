Посадили мужчину, который по заданию боевиков хотел поджечь церковь

Муж должен был поджечь церковь, чтобы дестабилизировать ситуацию. Фото: Pexels

Посадили на семь лет мужчину, который в 2019 году пытался поджечь храм РПЦ в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Он действовал по заданию и по четкой координации "спецслужб" организации ДНР. Пытался дестабилизировать ситуацию в регионе на религиозной почве.

"Следствие установило, что боевики террористической организации ДНР накануне предоставления томоса Православной церкви Украины пытались спровоцировать конфликт на религиозной почве. Псевдоспецслужба террористов подыскала жителя Запорожья, который за 30 тыс. грн согласился организовать поджог ", - говорится в сообщении.

Видео пожара должны были распространить в СМИ. Хотели показать его как нападение на московскую церковь представителями новосозданной Православной церкви Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестовали инженера, который хотел работать на Россию

"Организатора преступления и сообщников задержала СБУ "на горячем" при попытке поджога храма. Суд признал виновным организатора поджога и вынес приговор - семь лет лишения свободы", - отмечают в СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины с 2014 года нейтрализовала более 30 агентурных сетей Российской Федерации. Более 180 преступников осудили за государственную измену и шпионаж Также разоблачили более 20 кадровых работников российской разведки, работавших в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ.