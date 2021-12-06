"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов

В Киеве таксист высадил из автомобиля пассажиров, негативно высказывавшихся о государственном языке.
Видео инцидента обнародовал Hot News в Youtube.
В машине пассажирка заявила, что "ненавидит украинский язык". После этих слов таксист припарковался и попросил клиентов выйти из машины. Часть денег за незавершенную поездку вернул через программу.
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Действия водителя возмутили пассажира на переднем сиденье. Он требовал от таксиста общаться с ним исключительно на русском.
"Говори со мной на русском. Ты что, хамло? Я у*бу тебя сейчас так, что ты угаснешь. Я родился в Киеве, а ты где? В Хмельницкой области? С**а, приехал сюда и наворачивает нам", - говорил пассажир таксисту.
Осторожно: нецензурная лексика
Кардинально иная ситуация произошла в Киеве в декабре позапрошлого года. Таксист выгнал из автомобиля украиноязычную женщину. Потерпевшая Анна Процук написала об этом в социальных сетях. Она села в салон авто, от водителя ничего не требовала. Когда мужчина услышал, что пассажирка общается на украинском языке, обматерил ее.
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