Порно с мертвыми животными в сети: что рассказали в полиции

Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье полиция разоблачила женщину, которая снимала убийства животных на видео и распространяла в социальных сетях. Кроме того, правоохранители подтвердили, что изъяли материалы порнографического характера, которые она распространяла в сети.

Информация о том, что неизвестное лицо в сети интернет создало страницу с фото- и видеоматериалами порнографического характера, поступила в полицию еще 13 июля. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Правоохранители установили причастную к созданию и распространению порнографических материалов. Ею оказалась 24-летняя местная жительница. Она выкладывала на свою страницу в социальных сетях, доступ к которым запрещен на территории Украины, откровенные фото порнографического характера", - говорится в сообщении.

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Во время обысков у злоумышленницы изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, содержавшие немалый архив материалов порнографического характера, интимные приборы для секса, банковские карточки, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Также обнаружили фото- и видеоматериалы жестокого обращения с животными - пыток и убийств. Их фигурантка также распространяла в социальных сетях.

Изъятое направлено на компьютерно-техническую экспертизу в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Подозреваемой в изготовлении запрещенного контента и жестоком обращении с животными грозит до 8 лет тюрьмы.

Живодёрка - из Вольнянского района Запорожской области. По словам зоозащитников - действовала не одна, а с сообщниками. Возглавлял группу злоумышленников 52-летний мужчина, также участницей была его жена.