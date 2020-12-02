Порезал руку и лег умирать: мужчина имитировал самоубийство на остановке

Мужчине оказали первую помощь, наложили повязку и отправили в травмпункт Фото: rudana.com.ua

В Никополе 20-летний мужчина показательно пытался совершить самоубийство.

Он резал руки и терял сознание прямо на остановке общественного транспорта. Мужчина порезал предплечье и лег на лавку. Руку он опустил так, чтобы под ним было видно лужу крови, сообщил на пресс конференции в ИА "Мост-Днепр" директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

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"Парень лег на скамейку, опустил травмированную руку, чтобы кровь стекала на землю, и закрыл глаза. Будущий актер, наверное. Конечно же, испуганные прохожие вызвали скорую помощь. Когда бригада прибыла, стало понятно, что" самоубийца "имитирует бессознательное состояние. Он был в сознании, более того, резаные раны были поверхностными, пульс нормальный ", - сообщил Радий Шевченко.

Мужчине оказали первую помощь, наложили повязку и отправили в травмпункт. Там пациента осмотрели и посоветовали обратиться к психиатру.

8 октября, в Киеве заметили неадекватного мужчину, который прыгал на прохожих, бегал по автомобильным дорогам, разбрасывал мусор и делал "розочки" из разбитых бутылок. Ими порезал себе руки.