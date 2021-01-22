Порезал отца и пострелял полицейских: показали кадры с места преступления

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Появились новые подробности кровавой расправы со стрельбой в одном из сел Вознесенского района Николаевской области. Там 36-летний мужчина порезал отца и открыл огонь в полицейских.

Пострадали трое, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Трое полицейских, среди которых 2 сотрудника уголовного розыска, получили многочисленные телесные повреждения. Это ушиб грудной клетки, легких, перелом ребра, множественные огнестрельные ранения плеч, кисти, множественные переломы фаланг пальцев руки и даже артериальное кровотечение", - сказано в сообщении.

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Злоумышленника, который был одет в бронежилет, задержали спецназовцы КОРДа. В доме были растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем, рассказал начальник областной полиции Сергей Шайхет.

"При осмотре специалисты взрывотехнической службы в помещении обнаружили устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны, взрывчатые устройства. Все это изъяли для проведения экспертизы и установления происхождения предметов", - рассказал Шайхет.

Следователи открыли уголовное производство. За посягательство на жизнь полицейских злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

21 января 36-летний мужчина нанес ножевые ранения своему отцу - отрезал нос, губы и половой орган. Он сумел убежать к родственнице, которая вызвала медиков и полицию. Но мужчина забаррикадировался в доме. Начал стрелять в сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия. В результате ранения получили трое правоохранителей.