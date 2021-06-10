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четверг, 10 июня 2021 19:53

Пораженная молнией школьница рассказала о пережитом

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Пораженная молнией школьница рассказала о пережитом
В Житомирской области молния попала в 15-летнюю девушку, которая в доме разговаривала по телефону. Фото: t.me/KyivCityOfficial

15-летняя Анна Корнейчук из Малого Кривотина на Житомирщине, в которую в доме попала молния, рассказала, что пережила.

Говорит, когда началась гроза, телефон стоял на зарядке. В тот момент позвонила подружка. Анна потянулась за телефоном, как почувствовала электрический разряд. В доме выбило свет, на шум прибежали родители, они вызвали "скорую". Девушка была без сознания.

"Позвонила подружка, она начала что-то говорить. Мама сказала выключи телефон и в тот момент все произошло. Было очень страшно, телефон отключился. В глазах блеснуло и начало трусить, сердце начало болеть", - рассказывает Анна, передает ТСН.

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В больнице медики констатировали удар током, а на теле ребенка обнаружили узоры, которые оставила молния: на левой руке, в которой потерпевшая держала телефон, на спине и грудине.

"Характерный узор для поражения молнией, удар был нанесен в грудную клетку и выход на спине. Точка входа и выхода есть. Еще повезло, бывают и смертельные случаи", - рассказывает врач-травматолог Емильчинской ЦРБ Александр Волощук.

Сейчас состояние пострадавшей стабильное, он чувствует себя лучше.

В Житомирской области молния попала в 15-летнюю девушку 8 июня. Она была в доме и разговаривала по телефону. Девушку сразу доставили в больницу. Сейчас она находится в травматологическом отделении.

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Дата
10
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