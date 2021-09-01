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среда, 01 сентября 2021 12:27

Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией

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Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Сбитую студентку забрала "скорая", травмы тяжелые. Фото: скриншот с видео

В Киеве на бульв. Тараса Шевченко, 14, напротив Института филологии машина сбила студентку. Авария произошла 1 сентября.

Об этом информирует сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

"Бежала на пару, попала под колеса Hyundai Tucson. В сознании, травмы тяжелые. "Скорая" ехала в пробке", - говорится в посте.

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В результате происшествия заблокирована полоса общественного транспорта.

17-летнюю девушку госпитализировали в "Охматдет", пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

"Она перебегала дорогу в запрещенном месте. Вдруг выбежала перед автомобилем Hyundai. Водитель не успел отреагировать и сбил девушку", - рассказал собеседник.

На просп. Академика Палладина столицы возле рынка Троицкий на пешеходном переходе BMW сбил пешехода. Избегая наезда, водитель резко повернула руль вправо, но все равно задела пешехода. Машина пересекла весь проспект, тротуар, переехала железное ограждение и передним бампером уперлась в стену киоска уже на территории рынка.

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