Попал в сердце и легкие: мужчина зарезал сына

В Больших Озерах Дубровицкого района Ровенской области 54-летний мужчина зарезал 25-летнего сына.

Конфликт между мужчинами возник на бытовой почве. Пострадавший скончался на операционном столе. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Пока мать ушла в магазин, мужчины поссорились из-за бытовых проблем. В ходе спора между ними завязалась драка. Отец схватил нож и нанес 5 ударов в грудную клетку. Соседи, прибежавшие на крик, вызвали скорую помощь и собственным авто повезли раненого навстречу медикам. У мужчины было 2 проникающих ранения в сердце и легкие. Медики не смогли его спасти", - рассказал начальник следственного отдела Дубровицкого отделения полиции Иван Отупор.

Автор: rv.npu.gov.ua На Ровенщине 54-летний мужчина зарезал 25-летнего сына

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Автор: rv.npu.gov.ua На Ровенщине 54-летний мужчина зарезал 25-летнего сына

По факту умышленного убийства в полиции начали досудебное расследование. Подозреваемого задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Полицейские готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. За содеянное задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

В селе Лебедевка Каменского района Черкасской 66-летний Николай Глушко убил сына 27-летнего Анатолия. Погибший воевал в зоне АТО.