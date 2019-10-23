Попал под поезд, когда лежал на рельсах - трагедия на железной дороге

На Полтавщине мужчина погиб под колесами грузового поезда. Фото: pexels.com

На железнодорожных путях вблизи села Ланна Карловского района Полтавской области грузовой поезд смертельно травмировал 39-летнего мужчину.

Подробности происшествия Gazeta.ua рассказала инспектор Карловской районного отдела полиции Людмила Романюк.

О трагедии 23 октября около полуночи сообщил дежурный железнодорожной станции в селе Ланна.

Как выяснили полицейские на месте, возле 66-го километра железнодорожного пути под грузовой поезд попал 39-летний мужчина.

"Он лежал на пути, когда на него наехал поезд. Получил телесные повреждения - ушиб головы и травматическую ампутацию обеих ног. Умер на месте. Вероятно, от кровотечения", - рассказала полицейская.

Личность погибшего установили. Им оказался житель села Ланна. Его имя по этическим соображениям в полиции не называют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело разрезало на куски: женщина бросилась под поезд накануне дня рождения

"На той станции 3 дома. Живут там в основном пенсионеры. Этот человек жил у родственников. В тот вечер был выпившим. Когда произошла трагедия, люди видели там еще одного мужчину. Якобы пришли туда вместе", - рассказал один из жителей Ланны, имя просит не называть.

Действительно ли погибший находился в состоянии опьянения, установит экспертиза. Пока правоохранители воздерживаются от выводов.

Досудебное расследование проводят сразу по двум статьям уголовного кодекса: как умышленное убийство и нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.

Утром 15 октября недалеко от железнодорожной станции "Рубежовский" в Киеве поезд сбил мужчину. Трагедия произошла в тоннеле под путепроводом на проспекте Победы.