Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление

Народный депутат от группы "Партия" За будущее "Антон Поляков умер во время поездки в такси в Киеве. Фото: facebook.com/telegram.poliakov.anton

Таксист, в машине которого обнаружили бездыханное тело депутата Антона Полякова, соврал, что подобрал мужчину на остановке. На самом деле его пересадили из другого авто.

Адвокат таксиста заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний.

"Он дал показания. Ге знал и не мог знать, употребляли они что-то или нет. Он солгал, что подобрал его на транспортной остановке. На самом деле ему его подвезли из другой машины и попросили доставить домой. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот парни его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", - заявляет адвокат, передает ТСН.

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Однако мужчина заявляет, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения. Ведь вместо трех часов в отделении он провел почти сутки. А это противоречит законодательству.

К тому же скрывали от адвоката, где его допрашивают и когда освободят. Но решили, что подавать иск на полицию не будут.

"Он обычный парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.

В то же время адвокат подтверждает предыдущие показания, что в машине умерший депутат сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и будто судороги шеи. Поэтому водитель нарушил правила, чтобы доставить в больницу. В это время его и остановила полиция. И пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в "скорую".

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и деньги остались при депутате. Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. Назначили дополнительные экспертизы.