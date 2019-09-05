Поля и коровники: показали, где содержат Дронова

Фото: Кадр с видео

В сетей появились фото и видео Крюковской исправительной колонии №23 в Полтавской области, где отбывает наказание Геннадий Дронов. Он осужден на 10 лет за масштабную аварию в Харькове.

Учреждение находится в селе Божковское Полтавской области. Есть колонией минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

На территории учреждения мужчины ухаживают за скотом, обрабатывают поля, выращивают зерновые, технические и бахчевые культуры, перерабатывают крупы и муку. Есть своя пекарня.

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При колонии был создан сектор для лиц, ранее работавших в правоохранительных органах, в прокуратуре, суде.

В колонии осужденные не только работают, за что получают зарплату. При желании, они могут учиться и заниматься творчеством.

В сети показали фото Покровского исправительного центра №79 на Днепропетровщине, куда отправили Елену Зайцеву. Осужденные проживают в 4-этажном общежитии. В учреждении функционируют: медицинский пункт, банно-прачечный комбинат, парикмахерская, магазин, библиотека, тренажерный зал, участок ремонта обуви, комната для проведения религиозных обрядов.