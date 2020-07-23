Полтавский похититель отпустил заложника и сбежал

Полтавский похититель Роман Скрипник, взявший в заложники полицейского при попытке его задержания, отпустил правохранителя.
После этого злоумышленник скрылся в лесу в Решетиловском районе, сообщает полиция области.
"Злоумышленник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден. Он невредим", — говорится в сообщении.
По информации полтавских СМИ, в частности, издания "Полтавщина", похитителя якобы задержали в Киеве.
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Ранее стало известно, что при задержании подозреваемого в похищении автомобилей, тот вытащил гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и полковника полиции, начальника Полтавского областного управления уголовного розыска Виталия Шияна.
Злоумышленнику предоставили машину, на которой он вместе с заложником направился в сторону Киева.
Позже сообщили имя и требования похитителя: Скрипник Роман Николаевич, 1988 года рождения, ранее судимый за хранение и сбыт наркотиков.
Злоумышленник выдвинул только одно требование: не сажать его.
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