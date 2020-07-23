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четверг, 23 июля 2020 16:28

Полтавский похититель отпустил заложника и сбежал

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Полтавский похититель отпустил заложника и сбежал
Полтавский похититель Роман Скрипник, взявший в заложники полицейского при попытке его задержания, отпустил правоохранителя.. Фото: Facebook/Национальная полиция Украины

Полтавский похититель Роман Скрипник, взявший в заложники полицейского при попытке его задержания, отпустил правохранителя.

После этого злоумышленник скрылся в лесу в Решетиловском районе, сообщает полиция области.

"Злоумышленник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден. Он невредим", — говорится в сообщении.

По информации полтавских СМИ, в частности, издания "Полтавщина", похитителя якобы задержали в Киеве.

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Ранее стало известно, что при задержании подозреваемого в похищении автомобилей, тот вытащил гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и полковника полиции, начальника Полтавского областного управления уголовного розыска Виталия Шияна.

Злоумышленнику предоставили машину, на которой он вместе с заложником направился в сторону Киева.

Позже сообщили имя и требования похитителя: Скрипник Роман Николаевич, 1988 года рождения, ранее судимый за хранение и сбыт наркотиков.

Злоумышленник выдвинул только одно требование: не сажать его.

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