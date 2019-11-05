Полтавчанин заставлял несовершеннолетнюю сниматься обнаженной

15-летнюю полтавчанку фотографировали обнаженной. Фото: radioimprensa.com

В Полтавском районе мужчина снимал порнофото с несовершеннолетней и распространял в интернет сети.

Об этом рассказали Gazeta.ua в пресс-службе полиции Полтавщины.

"Заявление поступило от родителей девушки в феврале этого года. Сообщили, что 33-летний местный распространяет фото порнографического характера с их дочерью. Девушке на тот момент было 15 лет, сейчас - 16 ", - пояснил пресс-секретарь ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Сниматься обнаженной девушку заставил угрозами распространить о нем слухи, очернит его личность. Затем фотографии "розшарював" по знакомым.

В полиции отметили, что девушка была единственной жертвой, а человек во всем признался, сотрудничает со следователями и не совершает давление на свидетелей. Поэтому на время досудебного расследования находится дома, а не под стражей.

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За содеянное ему грозит от 5 до 6 лет лишения свободы. Судебное заседание запланировано на 31 ноября.

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