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среда, 02 октября 2019 23:17

Польские пограничники задержали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол

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Польские пограничники задержали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол
Украинца разыскивали в 190 странах за убийство. Фото: Poland24

Польские пограничники задержали 32-летнего украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол.

Мужчина хотел покинуть территорию Польши, был задержан в пешеходном пункте пропуска в Медице. Об этом сообщает Польское радио.

Во время паспортного контроля пограничники выяснили, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают за убийство в 190 странах мира по так называемому красному сообщению Интерпола. Мужчину задержали и передали полиции. После решения суда его могут экстрадировать в Украину.

"Красное сообщение" означает высокий уровень международного розыска, это информация для служб всех стран о том, что разыскиваемый является опасным преступником.

В селе Хотяновка Киевской области КОРДовцы застрелили грузина, который при задержании ранил двух спецназовцев. 10 дней назад злоумышленник во время проверки документов стрелял в полицейских на столичной Оболони.

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