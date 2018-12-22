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суббота, 22 декабря 2018 10:50

Полная маршрутка перекинулась в кювет

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Полная маршрутка перекинулась в кювет
В Волынской область разбилась маршрутка. Фото: lyuboml.rayon.in.ua

Возле села Чмикос Любомльского района Волынской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 313 съехал в кювет и перевернулся. 11 из 18 пассажиров маршрутки получили телесные повреждения. Пять госпитализировали.

Автобус ехал по маршруитом "Лесная Песня-Нововолынск". За рулем был 49-летний житель Шацкого района. Выполняя маневр обгона, водитель съехал в кювет, сообщает Нацполиция.

Спасатели города Любомль достали из салона автомобиля мужчину пожилого возраста, который из-за полученных травм не мог сам передвигаться.

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С помощью гидроинструмента сотрудники ДСНС демонтировали металлические конструкции транспортного средства, добрались до пострадавшего,

Следователи начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается.

Под Киевом перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами в салоне.

Авария произошла на автодороге Киев-Обухов вблизи села Плюты около семи утра 21 декабря. Из-за гололеда водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

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Дата
22
декабря

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