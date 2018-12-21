Под Киевом перевернулся автобус с 30 пассажирами

Под Киевом перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами в салоне.

Авария произошла на автодороге Киев-Обухов вблизи села Плюты около семи утра 21 декабря. Из-за гололеда водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

По предварительным данным, в результате ДТП 8 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

Автор: kv.npu.gov.ua Под Киевом перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами в салоне. Предварительно, травмы получили 8 человек

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Полицейские устанавливают личные данные потерпевших, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

Автор: kv.npu.gov.ua Под Киевом перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами в салоне. Предварительно, травмы получили 8 человек

На месте аварии работают следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции и медики.

На выезде из села Раденськ Алешковского района Херсонской области произошла смертельная авария. 49-летний водитель автомобиля Renault Trafic вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "УАЗ". Погибло 5 человек.