Полковника полиции подозревают в покушении на убийство

Полковника полиции Сумщины подозревают в покушении на убийство. Фото: dbr.gov.ua

Начальника одного из управлений областной полиции Сумщины подозревают в покушении на убийство егеря.

События имели место в августе 2018-го. Между полковником полиции и егерем возник конфликт по выполнению последним своих профессиональных обязанностей. Полицейский ухватился за оружие, сообщили 14 мая в Государственном бюро расследований.

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"В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской" полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукояткой пистолета и продолжил бить кулаками по лицу. А потом выстрелил в голову потерпевшего, но не попал. Пострадавшему удалось прекратить избиение и задержать нападавшего", - рассказали в ГБР.

Полковнику полиции сообщено о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В деле о похищении и убийстве профессора Инженерного учебно-научного института в Запорожье Луая Муца установили четырех подозреваемых. Один из них является работником Днепровского райотдела полиции, и занимался розыском пропавшего. 16 апреля суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест без отстранения от должности.