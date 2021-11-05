Полковник ВСУ с гражданством РФ сливал данные российским военным

 
Ексклюзивы
1/5
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2727
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
2 Просмотров: 819
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 477
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9756
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 6975
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3195
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3195
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 639
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
6
5
8
6
4
Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной &quot;скорой&quot; штурмовали больницу в поисках кислорода
Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной "скорой" штурмовали больницу в поисках кислорода
&quot;Собак&quot; запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
"Собак" запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
Пожар в Киево-Печерской лавре: есть пострадавшие, один выпрыгнул из окна
Пожар в Киево-Печерской лавре: есть пострадавшие, один выпрыгнул из окна
Установили хакеров ФСБ, совершивших тысячи кибератак на госорганы Украины
Установили хакеров ФСБ, совершивших тысячи кибератак на госорганы Украины
Горит Киево-Печерская лавра (обновлено)
Горит Киево-Печерская лавра (обновлено)
Видео
Все видео
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Лаврские попы напали на журналистов
Лаврские попы напали на журналистов
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
Лупил дубинкой и насиловал: отец в течение года издевался над дочерью
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 3465
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 576
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 972
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6705
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4104
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 342
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
пятница, 05 ноября 2021 11:38

Полковник ВСУ с гражданством РФ сливал данные российским военным

  Комментировать

Полковника ВСУ, командира одного из подразделений воинской части в Николаевской области разоблачили на сотрудничестве с российскими военными.

В частности, он передавал им данные государственной тайны, сообщили в пресс-центре Офиса генпрокурора.

Автор: gp.gov.ua
  Командир одного из подразделений воинской части в Николаевской области разоблачен на сотрудничестве с российскими военными
Командир одного из подразделений воинской части в Николаевской области разоблачен на сотрудничестве с российскими военными

"По данным следствия, военнослужащий имеет контакты с действующими военными Вооруженных Сил Российской Федерации и жителями временно оккупированной территории АР Крым, причастными к деятельности российских спецслужб. Также в ходе следствия установлено, что у него гражданство РФ", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работница СБУ "сливала" данные российским спецслужбам

Во время обыска у военного изъяли жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом. А также документы и блокноты с записями секретных сведений.

Автор: gp.gov.ua
  Полковник ВСУ имеет российское гражданство и передавал военным РФ секретную информацию
Полковник ВСУ имеет российское гражданство и передавал военным РФ секретную информацию

Решается вопрос об объявлении военному подозрения и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет за решеткой.

Служба безопасности Украины задержала подполковника налоговой милиции ГФС, который передавал секретные базы данных террористической организации ДНР.

Злоумышленник передавал кураторам информацию о проведенных учреждениями закупках, состоянии выполнения государственного оборонного заказа; персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины; другую стратегически важную для государства информацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полковник ВСУ с гражданством РФ сливал данные российским военным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 20709
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 18982
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 7 Просмотров: 11476
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9756
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 3 Просмотров: 9036
Происшествия
Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной "скорой" штурмовали больницу в поисках кислорода
Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной "скорой" штурмовали больницу в поисках кислорода
6
 Просмотров: 630
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
 Просмотров: 873
"Собак" запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
"Собак" запихнули в клетки и хотели вывезти из Украины. Животные оказались волками
5
 Просмотров: 621
70-летнего педофила будут судить за изнасилование 13 детей
70-летнего педофила будут судить за изнасилование 13 детей Просмотров: 594
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
 Просмотров: 2736
Больше всего комментируют
7
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
2
Лаврские попы напали на журналистов
Голосов: 1240
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть