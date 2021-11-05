Полковник ВСУ с гражданством РФ сливал данные российским военным

Полковника ВСУ, командира одного из подразделений воинской части в Николаевской области разоблачили на сотрудничестве с российскими военными.

В частности, он передавал им данные государственной тайны, сообщили в пресс-центре Офиса генпрокурора.

Автор: gp.gov.ua Командир одного из подразделений воинской части в Николаевской области разоблачен на сотрудничестве с российскими военными

"По данным следствия, военнослужащий имеет контакты с действующими военными Вооруженных Сил Российской Федерации и жителями временно оккупированной территории АР Крым, причастными к деятельности российских спецслужб. Также в ходе следствия установлено, что у него гражданство РФ", - сказано в сообщении.

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Во время обыска у военного изъяли жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом. А также документы и блокноты с записями секретных сведений.

Автор: gp.gov.ua Полковник ВСУ имеет российское гражданство и передавал военным РФ секретную информацию

Решается вопрос об объявлении военному подозрения и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет за решеткой.

Служба безопасности Украины задержала подполковника налоговой милиции ГФС, который передавал секретные базы данных террористической организации ДНР. Злоумышленник передавал кураторам информацию о проведенных учреждениями закупках, состоянии выполнения государственного оборонного заказа; персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины; другую стратегически важную для государства информацию.