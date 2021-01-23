Полковник СБУ готовил убийство "правой руки" Баканова

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22 января в Киеве задержали группировку сотрудников СБУ, причастных к планированию заказного убийства. Это Андрей Расюк и Дмитрий Нескромный.

Они планировали убийство начальника внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Задержанный Андрей Расюк - полковник спецподразделения СБУ Альфа, Он должен был передать деньги за убийство генерала. Дмитрий Нескромный - полковник, бывший заместитель председателя СБУ, который и является вероятным заказчиком убийства Наумова.

Как отметил Юрий Бутусов, после задержания Нескоромный сбежал прямо в наручниках. В связи с этим был объявлен план-перехват. Среди причин планирования убийства называют вероятную борьбу за перераспределение денежных потоков.

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Сегодня, 23 января, Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего действующего работника и предупреждения убийства сотрудника спецслужбы.

"Проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ. Отдельно обращаемся к представителям СМИ с просьбой руководствоваться официальными источниками информации", - говорится в сообщении.

Официальная информация по этому поводу будет предоставлена ​​позже, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

В Киеве задержали генерал-майора Службы безопасности Украины 56-летнего Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и причастности к терактам. Якобы по заданию российских спецслужб планировал убийство командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева 38-летнего Адама Осмаева.