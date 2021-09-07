Полиция закрыла дело по поводу расистских оскорблений в сторону Беленюка

13 августа на адрес Беленюк выразили оскорбления. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Уголовное производство по поводу расистских оскорблений в адрес народного депутата и победителя Олимпиады-2020 Жана Беленюка закрыли.

13 августа в Киеве неизвестные мужчины на улице выразили расистские оскорбления спортсмену, пишет РБК-Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде

В тот же день полиция открыла уголовное производство. Правонарушителям угрожал штраф и / или ограничение свободы до пяти лет.

Но через две недели полиция закрыла дело из-за отсутствия состава преступления. Действия полиции никто не обжаловал.

В центре Киева 13 августа неизвестные напали на Жана Беленюка. Пытались спровоцировать драку, оскорбляли его из-за цвета кожи. Люди выкрикивали обидные слова: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "валы в Африку", сообщал депутат.