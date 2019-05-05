Полиция задержала 20-летнего хакера

Мужчина похищал личную информацию. Фото: полиция

Киберполиция разоблачила 20-летнего жителя Хмельницкого.

"Работники Подольского управления Департамента киберполиции совместно со следователями города Хмельницкий, по процессуального руководства Хмельницкой местной прокуратуры разоблачили 20-летнего парня в незаконном вмешательстве в работу компьютеров", - говорится в сообщении полиции.

Он похищал информацию, хранившуюся на компьютере жертвы. Продавал ее на специализированных хакерских форумах. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

"Среди похищенной информации работники киберполиции обнаружили логины и пароли к аккаунтам социальных сетей, электронных почтовых ящиков, бирж криптовалюты, профилей интернет-банкинга, а также другую конфиденциальную информацию. В дальнейшем полученные данные злоумышленник продавал на тематических хакерских форумах", - сообщают в Департаменте киберполиции.

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По месту жительства юноши полицейские провели обыск и изъяли компьютерную технику, которую он использовал для совершения правонарушений. Оно направлено на экспертизу.

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