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Полиция спасла мужчину, который облил себя бензином и пытался поджечь

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Полиция спасла мужчину, который облил себя бензином и пытался поджечь
Полиция спасла мужчину на Киевщине. Фото: Корреспондент

В селе Подгорцы, Обуховского района, сотрудники полиции успели погасить мужчину, который облил себя бензином и поджег.

Конфликт произошел между мужчиной и его бывшей женой из-за имущества. Женщина намеревалась сдать металлолом, однако пенсионер требовал оставить все во дворе и не трогать. В противном случае он угрожал облить себя бензином и поджечь, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

72-летний мужчина действительно облил себя и своих близких топливом. Напуганная дочь вызвала полицию.

Прибывшие правоохранители попытались успокоить мужчину, однако тот отказался от общения и поджег себя зажигалкой. Работники полиции не растерялись, быстро погасили огонь и спасли жизнь мужчине.

Полицейские вызвали медицинскую помощь. Пожилого пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему помощь.

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Раньше, в Черновцах двое мужчин получили ножевые удары во время кровавой схватки. Один из них скончался в больнице.

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