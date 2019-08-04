Мужчину зарезали во время ссоры

Мужчину убили в одном из спальных районов Черновцов. Фото: Национальная полиция

В Черновцах двое мужчин получили ножевые удари во время кровавой схватки.

Один из них скончался в больнице, сообщили в полиции области.

Всего ссорились пятеро мужчин. Двух ранили и забрали в реанимацию, где один из них и умер.

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Еще двое мужчин имеют телесные повреждения. Мужчину-убийцу задержала полиция. Следователи открыли три уголовных дела. Две о умышленном причинении тяжких телесных повреждений, одну о хулиганстве.

В Тернополе в доме по улице Збаражской нашли убитым 34-летнего мужчину. Происшествие случилось вечером 31 июля.