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четверг, 01 августа 2019 13:33

Убийство снимал на видео: мужчина расправился с ухажером матери

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В Тернополе в доме по ул. Збаражской нашли убитым 34-летнего мужчину.

Происшествие случилось вечером 31 июля. По подозрению в убийстве задержали 22-летнего мужчину. Он зарезал маминого ухажера. Процесс снимал на телефон, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua
  В Тернополе 22-летний мужчина зарезал 34-летнего ухажера матери
В Тернополе 22-летний мужчина зарезал 34-летнего ухажера матери

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"Тело мужчины с множественными колото резаными ранами на теле и шее обнаружили врачи бригады скорой помощи, которые приехали на вызов. Их вызвала соседка мужчины.
Как рассказывает подруга погибшего, они некоторое время встречались. Но эти отношения не нравились ее сыну. Около полуночи мужчины начали ссориться. Во время конфликта подозреваемый схватил кухонный нож и начал наносить удары своему собеседнику", - рассказал Юрий Барабан с отдела детективов областной полиции Тернополя.

Автор: tp.npu.gov.ua
  В Тернополе 22-летний мужчина зарезал 34-летнего ухажера матери
В Тернополе 22-летний мужчина зарезал 34-летнего ухажера матери

Подозреваемого задержали. Продолжается следствие.

В Турковичах на Ровенщине нашли тело 47-летнего мужчины. Пропавшего убили и закопали в лесополосе. По подозрению в преступления задержали 28-летнего пасынка убитого.

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