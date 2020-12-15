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вторник, 15 декабря 2020 18:26

Полиция снесла палатки предпринимателей с майдана Независимости

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Полиция снесла палатки предпринимателей с майдана Независимости
В центре Киева произошли столкновения митингующих с полицией. Фото: "Громадське"

На площади Независимости в Киеве силовики начали расчищать палатки митингующих ФЛП.

Между полицейскими и протестующими произошли новые столкновения, сообщает "Громадське".

Полиция заявила, что палатки установили без согласования. Митингующие начали бросать палки, петарды, дымовые шашки и другие предметы, снимали с силовиков каски. Полиция распилила слезоточивый газ.

Правоохранители говорят, что распылять газ из баллона начал организатор акции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протест ФОПов: на Майдане пострадали около 40 полицейских

После столкновений несколько палаток выстояли. В гостинице "Украина" находится много травмированных. У машин скорой помощи протестующие не давали полицейским получать медицинскую помощь. По данным Министерства внутренних дел, пострадали 40 правоохранителей. Один получил удар по голове, в остальных химические ожоги глаз.

На митинг с требованием отменить карантин для малого и макробизнеса и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года предприниматели движения "SaveФОП!" выходят не впервые. Среди других требований - принятие законопроекта о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 не остановила протесты.

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