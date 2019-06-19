Полиция, "скорая" и нечеловеческий плач: что происходит возле дома, где нашли пропавшую девочку

У дома, где нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, собрались местные. Чтобы над подозреваемым и его родственниками не совершили самосуд - дом окружила полиция. Фото - krapka.club

Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко узнали родственники. Процедура происходила у дома местного 22-летнего Николая Тарасова, где нашли тело.

Сейчас дом оцеплен полицией. Когда тело узнавали, было слышно нечеловеческий плач. После этого отъехала скорая помощь, сообщает "Крапка".

К дому пришло очень много местных жителей. Они настроены агрессивно. Люди считают, что родители 22-летнего подозреваемого могли знать о преступлении, но скрывали его. На место приехала полицейская машина. Возможно, она заберет родителей подозреваемого. Но пока они дома, по информации издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко

Люди начали возмущаться, к ним вышел следователь и успокоил. Говорит, что родители, скорее всего, действительно не знали, что сделал их сын. И даже отказываются нанимать ему адвоката.

По словам полицейских, мужчина подсудимый и понимал, что делал. Предварительно, ему грозит пожизненное заключение.

Дарью Лукьяненко нашли вечером 19 июня на территории частного дома. Именно у этого двора в нее выключился телефон, в этом же районе теряли след собаки. Девочку искали неделю. Она исчезла по дороге в школу, где должна была с коллективом репетировать танцевальный номер. Была ли девочка изнасилована и от чего умерла - установит экспертиза.