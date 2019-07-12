Полиция разогнала антиукраинскую акцию польских националистов

Организатором марша является бывший священник Яцек Мендляр и один из лидеров националистов Роман Зелинский. ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ 24

Во Вроцлаве десятки националистов организовали антиукраинский марш.

Националисты вышли на улицы города, чтобы почтить память мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого "кровавого воскресенья", передает издание Wyborcza.pl.

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Организатором марша является бывший священник Яцек Мендляр и один из лидеров националистов Роман Зелинский.

#Wroclaw Miejscy obserwatorzy rozwiązują zgromadzenie po kilkukrotnym ostrzeżeniu po pojawianiu się mowy nienawiści. Jacek Miedlar atakuje słownie urzędników - mówi ze to prowokacja. Policja zaczyna legitymować osoby które mimo wezwanie nie rozeszły się @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/bRy9EWplbu — Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 июля 2019 г.

В Киеве вечером 8 июля активисты устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne.